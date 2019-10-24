Россия поднялась на 26-е место по строительству в мировом рейтинге Doing Business

В целом Россия впервые вошла в топ-30 Doing Business, поднявшись до 28-й позиции с 31-й строчки.

Россия существенно улучшила показатели по строительству в мировом рейтинге Doing Business, подготовленном Всемирным банком. За год РФ переместилась на 26-е место с 48-го по критерию "выдача разрешений на строительство". По параметру "подключение к системам электроснабжения" Россия вошла ТОП-10, и заняла в этом году 7-е место (против 12-го года назад).

В целом Россия впервые вошла в топ-30 Doing Business, поднявшись до 28-й позиции с прошлогодней 31-й строчки.

Доклад Doing Business охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов, сообщают РИА Новости.