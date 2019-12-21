Россиян хотят избавить от режима "черного неба"

Смог регулярно окутывает небо над крупными промышленными центрами страны. Изменить ситуацию призван федеральный проект "Чистый воздух". В случае достижения поставленных целей в ближайшие годы жители 12 индустриальных городов должны забыть про пресловутый режим "черного неба".

В этом году на модернизацию производств удалось привлечь многомиллиардные инвестиции. Проблема смога особенно остро стоит в 12 промышленных городах, которые в основном находятся на Урале и в Сибири. Среди них Норильск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Магнитогорск, Омск, Братск и другие.

В этом году режим "черного неба", который весьма часто объявлялся в Челябинске, вдохновил местных экоактивистов создать оригинальный новогодний сувенир - стеклянный шар, внутри которого привычные виды города заменили на трубы заводов, а белый снег - на черный.

На днях председатель комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов, который сам родом из Челябинска, подарил такой новогодний шар министру экологии Дмитрию Кобылкину.

Контроль за ситуацией с выбросами и смогом сейчас на самом высоком уровне. Вопрос был поднят и на Большой пресс-конференции Владимира Путина в Москве. Глава государства отметил, что в России принят закон о внедрении современных технологий. На первом этапе 300 предприятий, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду, должны принять соответствующие программы реновации.

К примеру, в Челябинской области, где жители Челябинска и Магнитогорска постоянно жалуются на выбросы и удушливый запах, в 2020 году начнет действовать региональный экологический стандарт. Заработает новая система нормирования допустимого воздействия на окружающую среду. Планируется поэтапное снижение загрязнения до уровней, соответствующим мировым экологическим стандартам.

Перед федеральным проектом "Чистый воздух" стоят серьезные задачи. До конца 2021 года суммарный объем выбросов в атмосферу промышленных центров должен сократиться как минимум на 5%, а к концу 2024 года не менее, чем на 20%.

Промышленность готова начать масштабную модернизацию. Уже заключено 22 соглашения с крупными предприятиями и заводами. На обновление производств будет выделено 459 миллиардов рублей.

Улучшение экологической обстановки в стране будет одной из приоритетных задач правительства на ближайшие годы.

Источник: Метеовести