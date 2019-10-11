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Россиянам напомнили о других курортах, кроме Турции

11 октября 2019 г. 1894
Фото: © shutterstock.com

В октябре турецкие курорты бьют рекорды посещаемости со стороны россиян – многие отели загружены на 100%.

Некоторые отели в Анталье были вынуждены остановить продажи из-за полной загрузки. Спрос на путевки вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. 

Специалисты портала "Интерфакс-Туризм" напоминают, что отдохнуть в тепле у моря в октябре можно не только в Турции. Лучшими альтернативами считаются Кипр и Греция – там в середине осени плюс 25-28 градусов, а отдых доступен для российского кошелька.

Чуть дороже обойдется отпуск в ОАЭ (Дубай, Шарджа, Абу-Даби) – 54 тысячи рублей на человека. Погреться в октябре можно на Кубе и Доминикане – от 66-70 тысяч рублей вместе с перелетом.

Можно также поехать в Гоа, Вьетнам или Таиланд – в две последние страны даже не потребуется виза. Стоимость тура в Гоа начинается с 51 тысячи рублей, во Вьетнам – с 43 тысяч, в Таиланд – с 38 тысяч рублей.

Хорошей альтернативой Турции могут стать Канары или же израильские курорты. В октябре в Эйлате средняя температура плюс 35 градусов, на Мертвом море – плюс 32. На Канарских островах – плюс 25.

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