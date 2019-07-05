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Россияне назвали лучшие города для свиданий

5 июля 2019 г. 487
Фото: © shutterstock.com

Поцелуев мост в Петербурге, Беседка ветров в Гурзуфе и смотровая башня в Сочи. Какие места россияне считают наиболее подходящими для свиданий?

За Петербург проголосовали 17% участников опроса, проведенного сервисом бронирования отелей Tvil.ru. Самым романтичным местом в городе стал Поцелуев мост, который, кстати, к поцелуям отношения не имеет – он назван в честь купца Поцелуева.

По 17% голосов также получили Платан Дункан в Ялте и Беседка ветров в Гурзуфе.

Лидером рейтинга стала смотровая башня на горе Ахун в Сочи, получившая 22% голосов.

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