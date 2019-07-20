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Россияне назвали лучшие нудистские пляжи на Черном море

20 июля 2019 г. 315
Фото: © shutterstock.com

Российские туристы рассказали о лучших нудистских пляжах на черноморском побережье.

Лучшим россияне считают нудистский пляж в Коктебеле – за него проголосовала треть участников опроса, проведенного сервисом бронирования жилья Tvil.ru.  Пляж в Коктебеле стал единственным крымским, попавшим в список.

По 13% голосов получили пляжи Краснодарского края – в Дивноморском, в Кабардинке и в Джубге у подножия горы Ёжик.

На пятом месте – береговая полоса в Большом Утрише, расположенная в Анапе между поселками Сукко и Малый Утриш. За этот пляж проголосовали 10% участников опроса.

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