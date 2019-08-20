Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородРоссияне назвали самые шумные и самые тихие города

Россияне назвали самые шумные и самые тихие города

20 августа 2019 г. 185
Фото: © shutterstock.com

Россияне оценили свои города с точки зрения уличного шума по шкале от 1 до 10. В рейтинг вошло 200 городов.

Самым тихим городом России стал Гурьевск в Калининградской области. За ним следует Ейск в Краснодарском крае и Михайловск в Ставрополье, говорится в сообщении портала Domofond.ru, который проводил опрос.

В десятку тихих городов вошли Геленджик, Туапсе, Ессентуки, Майкоп и Керчь. Жители этих городов считают, что у них тихо, спокойно, комфортно, много зелени, близко море и нет высоких домов.

Самым же шумным городом стал Киселевск в Кемеровской области, второе по шуму место у Ленинска-Кузнецкого из того же региона. Далее идут подмосковная Электросталь, Волжский в Волгоградской области, Якутск, подмосковные Лобня и Клин. Жители этих городов недовольны в основном количеством машин, проходящих через города, в том числе большегрузов.

Среди шумных миллионников наиболее тихими оказались Казань, Пермь, Краснодар и Уфа, а наиболее шумными – Челябинск, Волгоград, Самара и Ростов-на-Дону.  

В Москве за год уровень шума снизился лишь на 0,1 балла. Петербург остался при тех же показателях – 6,4 балла. Жители двух столиц жалуются в основном на автомобили, которые ездят по городу круглосуточно.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>