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Россияне назвали самые тусовочные города

13 августа 2019 г. 628
Фото: © shutterstock.com

Самым тусовочным городом России признана Москва. Но в нашей стране есть и другие места, где можно неплохо оторваться.

В тройку самых тусовочных городов, по мнению россиян, принявших участие в опросе Tvil.ru, вошли также Петербург и Сочи. Москва получила 25% голосов, Питер – 21,5%, Сочи – 18%.

На четвертом месте – крымская Ялта, за нее проголосовали 15,5% опрошенных, замыкает пятерку Севастополь, набравший 7,2% голосов.

Шестое место у столицы Татарстана – за Казань проголосовали 6% участников опроса. Екатеринбургу и Краснодару отдали свои голоса по 2,5% опрошенных, потусоваться в Самаре любят чуть более одного процента респондентов.

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