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Россияне назвали страны, в которых провели незабываемый отпуск

5 ноября 2019 г. 718
Фото: © shutterstock.com

Россияне назвали страны, отпуск в которых стал для них незабываемым. В список попали Испания, Италия, Япония и другие государства.

По 12% участников опроса, проведенного порталом Aviasales, отдали голоса Испании и Италии. В Испании россияне оценили хорошую погоду, а в Италии их привлекли города с тысячелетней историей и живописные окрестности. В обеих странах нашим соотечественникам понравились местные жители и вкусная еда.

Незабываемыми для 10% респондентов стали Норвегия и Португалии. В первой стране туристы оценили природу и безопасность, во второй – климат, качественные продукты и дружелюбие местных жителей.

9% россиян полюбили отдых в Нидерландах с велосипедными прогулками, расслабленной атмосферой и красивой архитектурой. 7% россиян впечатлили бухты с пещерами, кошки, маяки и погода на Кипре.

По 6% голосов получили Япония с высокими технологиями, отличным шопингом и высоким уровнем жизни и Грузия с ее гостеприимством, вкусной едой и красивой природой.

5% отпрошенных назвали незабываемым отпуск во Франции, Таиланде и Греции. 4% понравилось отдыхать в Чехии и ОАЭ, 3% оценили Бразилию, по 1% голосов получили Куба и Мальта.

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