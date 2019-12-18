Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородРоссияне смогут через приложение жаловаться на плохие дороги

Россияне смогут через приложение жаловаться на плохие дороги

18 декабря 2019 г. 991
фото: shutterstock.com

С помощью приложения можно оценить работы по пятибалльной шкале, оставить отзыв, пожаловаться или поблагодарить дорожников.

В России заработало приложение "Госуслуги. Дороги", которое позволяет россиянам контролировать строительство и ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мы создали такой канал обратной связи, заработало у нас мобильное приложение, которое по геометке пользователя выдает ему окружение с точки зрения нашего проекта: какие дороги планируется сделать, какие сделаны, какие были сделаны в прошлом году и дорожное покрытие устояло, где ведутся работы, чтобы пользователи могли высказаться, оценить актуальность ремонта этих участков. В общем, помочь нам справиться с одной из главных российских бед", - сказал Максим Акимов, чьи слова приводят РИА Новости.

Приложение можно скачать бесплатно. При его запуске откроется карта, на которой обозначены дороги, вошедшие в нацпроект. Дороги окрашены в зеленый, желтый или серый цвета, они указывают статус работ на дороге: закончены и оплачены, ведутся или ожидаются. Нажав на выделенный цветом участок можно узнать его протяжённость, дату начала и окончания работ, исполнителя, заказчика, а также точный адрес.

С помощью приложения можно оценить работы по пятибалльной шкале, оставить отзыв, пожаловаться или поблагодарить дорожников. Регламенты взаимодействия с населением будут выработаны в течение первого квартала 2020 года. Также в следующем году власти намерены интегрировать его в основное приложение "Госуслуги".

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>