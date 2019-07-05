Россияне уезжают из малых городов за работой, медициной и культурой

Численность населения малых городов России за последние 15 лет сократилась на 1,5 миллиона человек.

Люди уезжают из-а отсутствия квалифицированной медпомощи, возможности посетить культурные мероприятия, получить хорошее образование и устроиться на достойную работу, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Основной отток жителей произошел из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов в пользу Москвы, Санкт-Петербурга, городов Краснодарского края и ряда других, отметила вице-премьер.

В настоящее время в России насчитывается почти 2 тысячи малых городов, в которых проживают более 23 миллионов человек.