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Россиянин устроил рыбалку в луже перед домом

1 октября 2019 г. 1693
Фото: © shutterstock.com

Житель Уфы устроил рыбалку прямо в луже, которая образовалась перед домом. Таким образом молодой человек хотел привлечь внимание коммунальщиков к проблеме.

Ролик, где парень с удочкой вылавливает рыбу из огромной лужи во дворе, разместили в социальных сетях. Местные издания сообщают, что стихийный водоем образовался на улице Гагарина.

Лужа мешает автомобилистам и пешеходам – ее сложно проехать и сложно обойти. Жители надеются, что видео заставит работников ЖКХ все же обратить внимание на проблему.

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