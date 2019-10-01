Россиянин устроил рыбалку в луже перед домом

Житель Уфы устроил рыбалку прямо в луже, которая образовалась перед домом. Таким образом молодой человек хотел привлечь внимание коммунальщиков к проблеме.

Ролик, где парень с удочкой вылавливает рыбу из огромной лужи во дворе, разместили в социальных сетях. Местные издания сообщают, что стихийный водоем образовался на улице Гагарина.

Лужа мешает автомобилистам и пешеходам – ее сложно проехать и сложно обойти. Жители надеются, что видео заставит работников ЖКХ все же обратить внимание на проблему.