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Россиянка подожгла вышку сотовой связи, чтобы вылечить бессонницу

1 июля 2019 г. 1373
Фото: © shutterstock.com

Жительница уральского поселка попыталась сжечь вышку сотовой связи, решив, что именно она виновница ее недомоганий и бессонницы.

53-летняя россиянка посмотрела ролик о вреде излучения от сотовых вышек и отправилась искоренять зло. В полицию позвонили представители оператора, которому принадлежала вышка, и сообщили, что в поселке Калья сработали датчики противопожарной безопасности.

Прибывшие на место стражи порядка обнаружили женщину, которая обмотала тряпками провода и пыталась их поджечь. Рядом лежала бутылка, предположительно, с легковоспламеняющейся смесью. Дома у поджигательницы обнаружили спички, фонарик и перцовый баллончик.

На допросе она рассказала о ролике, в котором говорилось, что вышки сотовой связи вызывают у рядом проживающих людей различные заболевания, включая онкологические. Женщина решила, что ее недомогания и бессонница связаны с вышкой, после чего и решила ее сжечь, пишет сайт E1.ru. Теперь вместо бессонницы ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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