Российская компания построит в Берлине самое высокое здание

Самое высокое здание в Берлине построит российский девелопер. Башня высотой 150 метров появится в немецкой столице в 2023 году.

Здание будет сочетать в себе два авангардных стиля – немецкий рационализм и советский конструктивизм, пишет сайт столичного стройкомплекса.

Площадь 35-этажного жилого дома составит 42 тысячи квадратных метров. В небоскребе разместят 337 квартир, офисы, кинотеатр, бассейн, фитнес, магазины и паркинг.

Здание станет самым высоким в городе – пока берлинские небоскребы остановились на отметке 125 метров.