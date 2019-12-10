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Российская компания построит в Берлине самое высокое здание

10 декабря 2019 г. 479
Фото: © shutterstock.com

Самое высокое здание в Берлине построит российский девелопер. Башня высотой 150 метров появится в немецкой столице в 2023 году.

Здание будет сочетать в себе два авангардных стиля – немецкий рационализм и советский конструктивизм, пишет сайт столичного стройкомплекса.

Площадь 35-этажного жилого дома составит 42 тысячи квадратных метров. В небоскребе разместят 337 квартир, офисы, кинотеатр, бассейн, фитнес, магазины и паркинг.  

Здание станет самым высоким в городе – пока берлинские небоскребы остановились на отметке 125 метров.

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