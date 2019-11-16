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Российские эксперты помогут восстановить Нотр-Дам

16 ноября 2019 г. 112
Фото: © GlobalLookPress

Франция пригласила экспертов из России восстанавливать собор Парижской Богоматери, который пострадал из-за пожара в апреле. Об этом сообщила посол Франции в России Сильви Берманн.

Посол подчеркнула, что французы благодарны за помощь, а сама она "была очень тронута", когда увидела, с каким "большим состраданием" россияне отнеслись к произошедшему, передает РИА Новости.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской богоматери вспыхнул 15 апреля. Пострадала несущая конструкция, обрушился шпиль. Но само здание и произведения искусства уцелели.

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