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Российских дачников освободили от одного налога

29 октября 2019 г. 206
фото: shutterstock.com

В России с 29 октября вступил в силу закон, который освобождает от налога на прибыль вносы владельцев садовых или огородных участков, если они не состоят в соответствующих товариществах.

Таким образом, взносы российских дачников, которые не состоят в товариществах, больше не будут облагаться налогом на прибыль.

"От налога на прибыль освободят взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества", - пишет "Парламентская газета".

Также не нужно будет платить налог на прибыль за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.

Кроме этого, с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, которые исключают понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства". Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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