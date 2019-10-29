Российских дачников освободили от одного налога

В России с 29 октября вступил в силу закон, который освобождает от налога на прибыль вносы владельцев садовых или огородных участков, если они не состоят в соответствующих товариществах.

Таким образом, взносы российских дачников, которые не состоят в товариществах, больше не будут облагаться налогом на прибыль.

"От налога на прибыль освободят взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества", - пишет "Парламентская газета".

Также не нужно будет платить налог на прибыль за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.

Кроме этого, с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, которые исключают понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства". Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.