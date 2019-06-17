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Российским поликлиникам будут присваивать звезды, как отелям

17 июня 2019 г. 512
Фото: © shutterstock.com

Российские поликлиники могут сертифицировать по примеру отелей – присваивать им звезды. Идея обсуждается в Минздраве.

Звезды будут получать поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, пишет "Российская газета". Речь идет о качественном изменении организации работы: удобной записи к врачам, в том числе дистанционной, соблюдении графика приема – ликвидации живой очереди, переустройстве внутреннего пространства – должны быть указатели и информационные стенды.

К проекту "Бережливая поликлиника" присоединилось уже более 2 тысяч учреждений по всей стране, и теперь предстоит оценить итоги переустройства.  

Брендирование поликлиник, то есть, присвоение тех самых звезд, позволит определить действительно грамотно обустроенное медучреждение, а не просто "красивую картинку и регистратуру", заявила заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Эльмира Вергазова.

Она также сообщила, что вслед за поликлиниками бережливые технологии начали внедрять и стационары, кроме того, в ближайшее время к проекту присоединятся детские поликлиники. К 2024 году бережливыми должны стать почти 7 тысяч медучреждений.

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