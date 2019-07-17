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Российский город оказался в сотне самых безопасных на планете

17 июля 2019 г. 434
фото: shutterstock.com

Самым безопасным городом мира признан Абу-Даби.

Нижний Новгород занял 53-е место в рейтинге самых безопасных городов мира, составленном сервисом  Numbeo. 

Нижний Новгород получил индекс безопасности 72,97, опередив Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Так, например, российская столица заняла 143 место, Петербург - 133 место, Екатеринбург и Новосибирск оказались на 198 и 204 строчках соответственно.

Самым безопасным городом планеты стал Абу-Даби в ОАЭ. На втором месте Доха (Катар), тройку лидеров занимает канадский Квебек.

Самыми опасными городами признаны венесуэльский Каракас, Питермарицбург в ЮАР, и Порт Морсби в Новой Гвинеи. Всего эксперты проанализировали 328 города.

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