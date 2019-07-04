Рухнувший мост из сериала "Вечный зов" решили демонтировать

Расходы на восстановление моста сопоставимы с расходами на строительство нового, поэтому мост решили не сохранять, рассказали "Интерфаксу" в белорецкой администрации.

О рухнувшем мосте сообщили жители Белорецка в соцсетях. В сообщениях отмечалось, что сооружение в последние годы находилось в аварийном состоянии.

Долгое время 550-метровый мост был самым длинным деревянным мостом в России. В 2016 году это звание перешло к Типографскому мосту в городе Киржач во Владимирской области.

Мост в Белорецке был построен в 1936 году. В 1070-е годы на его фоне снималась сцена сериала "Вечный зов".