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Рухнувший мост из сериала "Вечный зов" решили демонтировать

4 июля 2019 г. 642
Фото: © shutterstock.com

Администрация башкирского Белорецка приняла решение демонтировать обрушившийся деревянный мост через местный пруд.

Расходы на восстановление моста сопоставимы с расходами на строительство нового, поэтому мост решили не сохранять, рассказали "Интерфаксу" в белорецкой администрации.

О рухнувшем мосте сообщили жители Белорецка в соцсетях. В сообщениях отмечалось, что сооружение в последние годы находилось в аварийном состоянии.

Долгое время 550-метровый мост был самым длинным деревянным мостом в России. В 2016 году это звание перешло к Типографскому мосту в городе Киржач во Владимирской области.

Мост в Белорецке был построен в 1936 году. В 1070-е годы на его фоне снималась сцена сериала "Вечный зов".

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