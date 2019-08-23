Руслан Шагалеев, мэр Иннополиса: мы хотим стать it-столицей России

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев рассказал в интервью Вести. Недвижимость, что почему первые жители самые сложные и ценные, как информационные технологии помогают в управлении городом, и что для него является личным индикатором успешной работы.

Семь лет назад в Верхнеуслонском районе Татарстана была заложена капсула с посланием будущему поколению. Так родился проект Иннополис – it-деревня, которая должна была стать инновационным центром.

Сегодня Иннополис – это it-город, созданный с нуля буквально в чистом поле.

Современный Иннополис - это университет, особая экономическая зона и комфортное городское пространство с высокотехнологическими сервисами, комфортным жильем, школами, медицинским и спортивным центром. Руководство города называет ключевым показателем эффективности своей работы — индекс счастья жителей.

Для нас важное условие развития Иннополиса – сохранение духа и специфики города

- Иннополис часто вызывает противоречивые оценки. Одни называют его городом будущего и технологий, другие говорят, что это - утопия. Руслан Ринатович, как вы охарактеризуете Иннополис – что он сегодня представляет?

Сегодня Иннополис – самый молодой город России. Этот город построен в первую очередь для it-специалистов. Он задуман таким, каким его хотят видеть айтишники.

Одна из главных целей создания Иннополиса – это преодоление дефицита специалистов в российской индустрии. По статистике, каждый шестой айтишник готов уехать за границу. Для нашей страны – это проблема. Сегодня it-индустрия является сквозной дисциплиной, которая затрагивает все сферы: будь то медицина, образование или энергетика. И для нас очень важно двигаться в этом направлении наравне с мировыми лидерами.

Мы создаем it-город, в который хотелось бы приезжать со всех уголков не только страны, но и мира. Работать здесь, заниматься саморазвитием, воспитывать детей.

- В этом году Иннополису четыре года. Могли бы вы подвести промежуточные итоги?

Сейчас Иннополис имеет три основные составляющие. Это первый в России it-университет, в котором обучаются 600 студентов из разных стран. Здесь они могут получить образование мирового уровня. Обучение проходит на английском языке. В университете работают более 80 иностранных преподавателей.

Вторая важная составляющая – это особая экономическая зона, которая сфокусирована на развитии it-индустрии и роботехники. Сегодня у нас 99 резидентов-партнеров, которые имеют свои офисы в Иннополисе. Это как маленькие стартапы, которые образовались на базе университета, так и компании-гиганты типа Яндекс, Сбербанк, Касперский, InfoWatch, Тинькофф и другие. Эти компании дают городу высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места.

Третья составляющая – это комфортная городская среда. Мы находимся в живописном уголке Татарстана и соседствуем с горнолыжными трассами, гольф-полем. Все те преимущества, которые дает country side (жизнь за городом), но в границах современного города.

Сегодня в Иннополисе реализуется самый большой проект в России по арендному жилью – 1,5 тыс квартир? полностью меблированных и оснащенных техникой сдаются в городе. Стоимость аренды необременительна. Например, однушку можно снять за 8 тыс рублей, двушку – за 13 тыс рублей. Плюс у нас построены школы, детские сады, есть возможность заниматься спортом, дополнительным образованием. Это является мощным драйвером переезда молодых специалистов и семей к нам.

Еще у нас создана вся базовая инфраструктура – собственные инженерные коммуникации, водозабор, дороги, жилье, активно развивается коммерческая недвижимость. Сейчас мы находимся в фазе роста.

Вместе эти составляющие дают синергический эффект. Люди переезжают сюда, хотят здесь работать и жить. Средний возраст жителя Иннополиса - 29 лет. Сейчас в городе постоянно проживает больше 3,5 тыс жителей, порядка 1,2 тыс человек – маятниковая миграция. Это то, чего нам удалось достичь за четыре года.

- Какой вы видите оптимальную численность населения Иннополиса?

Вообще генплан предполагает, что в городе могут комфортно расположиться 150 тыс человек. Поэтому чем больше население, тем лучше. Но для нас важное условие – сохранение духа и специфики города. Мы хотим стать it-столицей России и закрыть gap по нехватке айтишников. Сейчас мы фактически тестируем технологию, каким образом взращивать таких специалистов. Этими знаниями мы готовы делиться с другими городами.

- Как стать жителем Иннополиса? Нужно ли проходить какой-то отбор?

Есть несколько сценариев. Самый простой – купить здесь квартиру и получить прописку. Второй способ – устроиться на работу или открыть бизнес. Несмотря на то, что мы - it-город, у нас можно развивать много разных направлений – малый, средний бизнес. Это открытие ресторанов, кафе, парикмахерских, магазинов и т д. Все вакансии вывешены на сайте Иннополиса. Также при мэрии работает служба, которая занимается трудоустройством вторых половинок наших it-специалистов.

- Такое понятие как "безработица" у вас есть?

Все трудоспособное население у нас занято. Жители Иннополиса – это пассионарное население, они хотят реализоваться в жизни, дать что-то и себе, и городу, и стране, в которой живут. У нас достаточно высокий уровень жизни. Например, средняя заработная плата в городе – 60 тыс рублей, у it-специалистов – 80-85 тыс рублей.

Иннополис открыт к новым технологиям и тестированию новых систем

- Сколько компаний сейчас привлечено в особую экономическую зону? Какие компании планируют открыть офисы в Иннополисе в ближайшем будущем, есть ли иностранные инвесторы?

В начале августа прошло очередное заседание Наблюдательного совета, по результатам которого 9 компаний стали резидентами и партнёрами особой экономической зоны Иннополис. Сейчас в Иннополисе насчитывается 86 компаний-резидентов и 13 компаний-партнёров. В ближайшее время офисы в технопарке планируют открыть такие компании, как "ННГ Казань", "Мэгис Казань", "Консист ОС" и "Интеллектуальная видеоаналитика".

По состоянию на 30 июня было привлечено 9,968 млрд рублей. Последние несколько лет Особая экономическая зона ежегодно удваивает ключевые показатели эффективности - это инвестиции, рабочие места и выручка резидентов. ОЭЗ планирует сохранять заданный темп.

- Насколько для Иннополиса актуален квартирный вопрос? Жители сетуют на дефицит жилья. Как решается эта проблема?

Преобладание спроса над предложением на рынке жилья в Иннополисе действительно существует. Сегодня в городе построено 1206 квартир в арендном жилом комплексе, еще 366 квартир планируется к сдаче в этом году. На них уже есть запрос. Помимо арендного жилья, за последний год в городе заметно увеличился спрос на частное жилье: люди, которые пожили в арендных квартирах и поняли, что Иннополис им нравится, покупают жилье в комплексе таунхаусов. Там построено 57 квартир, еще 30 планируют сдать до конца года.

Сейчас у нас работают несколько застройщиков. Самый большой объем приходится на государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан. Есть частный застройщик, который занимается малоэтажным строительством и таунхаусами. Интерес к Иннополису проявляют и федеральные девелоперы.

Мы открыты для общения с другими застройщиками. Город заинтересован в том, чтобы люди не находились в ожидании новых объектов, а имели возможность выбора. Тем более, что у нас есть все мощности для подключения, есть земля, есть ПЗЗ. Потенциал у нас большой - мы можем строить еще долго и много, и это жилье будет востребовано.

- Как сегодня устроена транспортная система города? Есть ли проблемы с парковками, транспортной доступностью?

Проект Иннополиса был задуман под большой город – у нас широкие дороги, бессветофорные перекрестки, подземные переходы, беспилотные такси и автобусы. С транспортной доступностью у нас все хорошо. Если говорить о связанности с Казанью, то она, на мой взгляд, заслуживает оценки "отлично". Ежедневно комфортабельные современные автобусы выполняют 22 рейса в Казань.

- Недавно появилась информация, что в Иннополисе планируется запуск аэротакси. Когда это произойдет?

Мы подписали соглашение с двумя компаниями, которые изучают мировой опыт использования аэротакси. Иннополис открыт к новым технологиям и тестированию новых систем. Если появятся компании, которые разместят у нас необходимую инфраструктуру, запустят подобный сервис, то мы поддержим это направление.

- Год назад вы рассказывали, что город установил контейнеры для раздельного сбора мусора, но операторы все равно сбрасывали все в одну кучу. Сейчас изменилась ситуация?

С прошлого года мы совместно с нашими экоактивистами полностью пересмотрели вопрос по раздельному сбору вторсырья. Сегодня в городе установлен контейнер с шестью секциями для раздельного сбора вторсырья (стекло, пластик, полиэтилен, картон, стекло, бытовой металл, текстиль). Вывозом занимается компания Экотрейд, которая имеет все необходимые лицензии и отчитывается об утилизации.

До конца сентября мы планируем установить еще три контейнера. Нам повезло, у нас сознательные жители, они рассказывают новоселам о важности раздельного сбора и о том, как правильно сортировать отходы.

Наши жители хотят влиять на то, что происходит в городе

- Много слышали о чатах в соцсетях с местными жителями, где решаются городские вопросы. Расскажите, как выстраивается взаимодействие с жителями? Как удается объединять все составляющие в управлении городом?

Одна из особенностей, которая нас отличает от других городов - мощная социальная система взаимодействия с жителями. Так как все почти жители Иннополиса связаны с it-индустрией, то мы общаемся в группах, чатах, различных мессенджерах. Информация (хорошая или плохая) в городе распространяется мгновенно. Мы сами состоим в городских чатах, это позволяет нам оперативно реагировать на любые проблемы.

На первых порах сильную помощь нам оказывал консьерж-сервис – это служба, которая работает 24/7 и принимает все заявки, пожелания, жалобы. Здесь жители и гости города могут получить ответ на любой вопрос. Этот сервис мы также продолжим развивать.

Полтора года назад мы взяли на работу в мэрию первого виртуального сотрудника – помощницу Инну. Это бот, который помогает нам обрабатывать рутинные вопросы. Инну создали выпускники нашего университета. Есть специальные боты, которые отслеживают место положения автобуса, помогают записаться в медицинский центр. Безусловно, есть люди, которые отвечают за отдельные направления городской работы. Человека в этом плане не заменить.

- Что сегодня больше всего волнует жителей вашего города? Ямы на дорогах, рост тарифов, очереди в детские сады – насколько эти проблемы актуальны для жителей Иннополиса?

Часть вопросов – это классические проблемы, и очереди в детские сады и школы у нас бывают. Тем более, что на 3,5 тыс жителей у нас приходится 750 детей. Бытовые ситуации тоже возникают: где-то сломалась сантехника, где-то яма на дороге.

Система, которая внедрена в Иннополисе, позволяет оперативно реагировать на запросы жителей. Если вопрос может быть решен на уровне консьерж-сервиса, то на это уходят считанные минуты. Если вопрос требует системного подхода, например, организовать площадку для work-out в парке, тогда это занимает более длительное время.

Есть специфические моменты – например, больше запросов на качественный интернет и мобильную связь. В целом, наши жители хотят иметь возможность влиять на то, что происходит в городе. Например, недавно одна компания предложила нам протестировать устройство для сбора показаний автоматических счетчиков. Наши айтишники нашли недочеты и отправили устройство на доработку. Поэтому есть как профессиональная специфика, так и социальная потребность – быть услышанными.

- Срок ваших полномочий истекает в 2021 году. Каким вы видите город к этому времени? Что для вас будет индикатором успешной пятилетней работы?

Для меня индикатор работы – это принятие Иннополиса как it-города в России и за рубежом. Частично это происходит. Но нам нужно выйти на уверенный восходящий тренд.

Конечно, один из важных показателей развития города – это прирост населения. И в этом плане самые первые жители города – это самые дорогие и самые тяжелые с точки зрения усилий, времени и эмоций. Момент от 12-15 жителей до первой тысячи – был намного сложнее, чем путь к 3,5 тыс жителей. Надеюсь, что дальше все будет проще и лучше.

Для меня важно, чтобы в будущем был устойчивый тренд развития города: создание новых инфраструктурных объектов, появление новых точек рост. Сейчас мы, например, очень ждем гостиницу, общаемся с несколькими операторами по застройке. Если развитие, которое есть сейчас, сохранится и приумножиться – это будет для меня самым ценным