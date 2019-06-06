Рядом с аэропортом Домодедово появится курорт

Рядом со столичным аэропортом Домодедово построят круглогодичный курорт "Тропический остров", он войдет в состав комплекса "Аэротрополис DME", который строят с 2012 года.

"Аэротрополис" будет поделен на несколько кластеров: торговый, отельно-рекреационный, бизнес-парк, экспокластер, индустриальный и агрокластер.

Курорт, который построят на территории комплекса, будет рассчитан на 4,5 миллиона посетителей в год, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. В парке создадут тропический лес, пляжи, кинотеатр, планетарий, фитнес-центр и каток.