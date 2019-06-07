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С багажом в Шереметьеве поможет разобраться московское метро

7 июня 2019 г. 162
Фото: © shutterstock.com

Аэропорт Шереметьево привлечет силы столичного метрополитена, чтобы решить проблему с выдачей багажа.

Между аэропортом и московским метро "достигнута договоренность о привлечении дополнительных сил", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской транспортной прокуратуры. Это поможет устранить задержки выдачи багажа в кратчайшие сроки.  

Кроме того, в связи с массовыми задержками в транспортной прокуратуре прошло совещание, где обсуждалась сложившаяся ситуация.  В прокуратуре подчеркнули, что ситуация с задержками багажа в Шереметьеве находится на постоянном контроле.

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