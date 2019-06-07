С багажом в Шереметьеве поможет разобраться московское метро

Между аэропортом и московским метро "достигнута договоренность о привлечении дополнительных сил", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской транспортной прокуратуры. Это поможет устранить задержки выдачи багажа в кратчайшие сроки.

Кроме того, в связи с массовыми задержками в транспортной прокуратуре прошло совещание, где обсуждалась сложившаяся ситуация. В прокуратуре подчеркнули, что ситуация с задержками багажа в Шереметьеве находится на постоянном контроле.