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Sagrada Familia получила разрешение на строительство через 137 лет после начала работ

11 июня 2019 г. 320
Фото: © shutterstock.com

Строящийся в Барселоне собор Sagrda Familia получил разрешение на строительство спустя 137 лет после начала работ.

Впервые заявка на строительство собора была подана в 1885 году, через три года после начала работ, но ответ на нее не был получен. Это выяснилось лишь  2016 году, и вот только сейчас документ был выдан, пишет РБК со ссылкой на портал Designboom.

Юридическое разрешение позволяет продолжить работы с запланированным сроком их окончания в 2026 году.  При этом документ привел к необходимости уплаты налога, который составил 4,6 миллиона евро (порядка 336 миллионов рублей).

Строительные работы ведутся по гипсовым макетам, созданным архитектором Антонио Гауди, а также по фотографиям и публикациям его оригинальных чертежей, уцелевших при пожаре 1930-х годов.

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