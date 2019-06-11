Sagrada Familia получила разрешение на строительство через 137 лет после начала работ

Строящийся в Барселоне собор Sagrda Familia получил разрешение на строительство спустя 137 лет после начала работ.

Впервые заявка на строительство собора была подана в 1885 году, через три года после начала работ, но ответ на нее не был получен. Это выяснилось лишь 2016 году, и вот только сейчас документ был выдан, пишет РБК со ссылкой на портал Designboom.

Юридическое разрешение позволяет продолжить работы с запланированным сроком их окончания в 2026 году. При этом документ привел к необходимости уплаты налога, который составил 4,6 миллиона евро (порядка 336 миллионов рублей).

Строительные работы ведутся по гипсовым макетам, созданным архитектором Антонио Гауди, а также по фотографиям и публикациям его оригинальных чертежей, уцелевших при пожаре 1930-х годов.