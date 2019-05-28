ГлавнаяГородСамым дорогим курортом России оказалась Анапа

Самым дорогим курортом России оказалась Анапа

28 мая 2019 г. 89
Фото: © shutterstock.com

Самым дорогим курортом России стала Анапа, самым дешевым – Симеиз и Красная Поляна.

Средний чек на туры в Анапу составляет 70 тысяч рублей. При этом в Симеиз и Красную Поляну – 24 тысячи, говорится в обзоре онлайн-сервиса Travelata.ru.

Дорогими курортами стали также Евпатория, Ялта, Песчаное и Саки.  

В 2019-м году средний чек на летний тур подешевел на 3 тысячи рублей – до 39 тысяч. Так, Адлер стал дешевле на 7 тысяч и стоит сейчас 33 тысячи рублей, Алушта обойдется в 41 тысячу, а не в 50, как в прошлом году. 41 тысяча рублей – стоимость среднего тура в Сочи. Ялта подешевела на 10 тысяч рублей – до 63 тысяч.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>