Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородСамым дружелюбным городом России стал Грозный

Самым дружелюбным городом России стал Грозный

7 ноября 2019 г. 5547
Фото: © shutterstock.com

Самые дружелюбные люди живут на юге России, а самые замкнутые - на севере.

Лидером рейтинга дружелюбных городов стал Грозный – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди россиян порталом Domofond.ru. Участникам предлагалось оценить утверждение "Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые" по шкале от 1 до 10, где 10 означает полное согласие.

Столица Чечни в итоге набрала 8,3 балла. Самым же недружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла.  

В тройке лидеров по дружелюбию также Нальчик и Анапа. В целом же на первых шести местах рейтинга оказались южные города.

Среди миллионников по дружелюбию лидируют Казань и Уфа. За ними следуют Петербург, Красноярск и Нижний Новгород.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>