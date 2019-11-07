Самым дружелюбным городом России стал Грозный

Самые дружелюбные люди живут на юге России, а самые замкнутые - на севере.

Лидером рейтинга дружелюбных городов стал Грозный – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди россиян порталом Domofond.ru. Участникам предлагалось оценить утверждение "Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые" по шкале от 1 до 10, где 10 означает полное согласие.

Столица Чечни в итоге набрала 8,3 балла. Самым же недружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла.

В тройке лидеров по дружелюбию также Нальчик и Анапа. В целом же на первых шести местах рейтинга оказались южные города.

Среди миллионников по дружелюбию лидируют Казань и Уфа. За ними следуют Петербург, Красноярск и Нижний Новгород.