Самый экстремальный аттракцион установили в парке "Остров Мечты"

В тематическом парке "Остров Мечты", который расположен Нагатинской пойме в Москве, смонтирована очередная партия аттракционов, среди них – самый экстремальный "Храм Огня", сообщили в пресс-службе парка.

"Остров Мечты", открытие которого намечено на осень, станет первым в России и крупнейшим в Европе тематическим парком развлечений.

"В тематической зоне "Маугли в стране динозавров" установили сразу три аттракциона. Самым экстремальным в парке станет "Храм Огня" – это гигантские качели, которые смогут поднять гостей на высоту 20 метров", - отметили в пресс-службе.

"Храм Огня" будет работать в нескольких режима: от спокойного до экстремального, который предусматривает резкие перепады высоты и быстрое круговое вращение. Сами качели расположены в центре "святилища", стилизованного под руины древнего города южноамериканских индейцев. Посетители прокатятся над водяными струями светомузыкальных фонтанов и потоками искусственного огня. Имитацию пламени создадут при помощи спецэффектов. Посетить экстремальный аттракцион смогут гости парка в возрасте от 11 лет.

Помимо "Храма Огня", специалисты также установили аттракцион "Птеродактили" и "Веревочную башню падения" в мире динозавров и "Ледяную Карусель" в тематической зоне "Замок Снежной королевы". "Ледяная Карусель", к примеру, тоже поражает своими масштабами и является одной из крупнейших подобных каруселей на рынке. Диаметр окружности, описываемой креслами с пассажирами во время катания, составляет 18 метров.

Ранее сообщалось, что строительство парка "Остров мечты" вышло на финишную прямую. Само строительство парка ведется в два этапа. Первую очередь, в том числе тематический парк аттракционов, ландшафтный парк, городской променад с торговой галереей, кинокомплексом и концертным залом планируют завершить в этом году. Открытие парка состоится этой осенью Запуск второй очереди, в том числе благоустроенной набережной, детской яхтенной школы, концертного комплекса и гостиницы, запланирован на начало 2021 года. Общая площадь комплекса "Остров Мечты" составляет 100 гектаров, что эквивалентно 140 футбольным полям.