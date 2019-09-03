Самый опасный город России находится в Ростовской области

Эксперты опросили жителей российских городов и выяснили, где люди чувствует себя наиболее и наименее безопасно.

Участники опроса, проведенного Domofond, должны были оценить утверждение "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток" по шкале от 1 до 10, где единица означает "полностью не согласен", а десятка – "полностью согласен".

Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.

Небезопасно себя чувствуют также жители Киселевска Кемеровской области (4,9 балла), Свободного Амурской области и Копейска Челябинской области – у каждого по 5 баллов.

Наиболее защищенными чувствуют себя жители Ейска (8,6 балла) и Геленджика (8,4 балла), а также жители Грозного (8,3 балла).

В Москве уровень безопасности оценили на 7 баллов, в Петербурге – на 6,8 балла.

Два года назад аналитики компании уже проводили подобный опрос. Тогда самым безопасным городом стал Грозный, а самым опасным были все те же Шахты.