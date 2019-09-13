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Саратовские чиновники хотят снести детскую площадку, установленную жителями

13 сентября 2019 г. 1304
Фото: © shutterstock.com

В городе Энгельс Саратовской области муниципальные власти обратились с иском в суд, требуя демонтировать детскую площадку, установленную местными жителями.

Площадка была возведена на средства многодетной мамы – для детей установили качели, домик на дереве, несколько лавочек, оборудовали пешеходную дорожку и небольшой фонтан. Женщина объяснила, что и ее детям, и соседским негде играть, поэтому пусть лучше они проводят время на площадке, а не бегают рядом с автострадой.

Но площадка  не понравилась местным жителям: место для игр огорожено пластиковой сеткой, и некоторым придется идти в обход. Горожане пожаловались чиновникам, а те подали иск, в котором указали, что женщина самовольно захватила земельный участок.  

В районной администрации "Российской газете" заявили, что сносить площадку "никто не собирался", проблема в том, что она мешает проходу граждан.

Судебный процесс сейчас приостановлен, поскольку проводятся экспертизы, назначенные по требованию районной администрацией. 

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