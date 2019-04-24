Семь дней продлится прием замечаний по проектам реновации в пяти районах Москвы

Замечания по проектам реновации в районах Люблино, Восточное Измайлово, Восточное Бирюлево, Свиблово и Бутырском районе будут приниматься в течение ближайших семи дней, сообщила журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Сейчас слушания идут по семи проектам. Это три района в Северо-Восточном округе (СВАО) – это кварталы 78 в Бутырском районе, 24 и 23А в Свиблово. Также рассматривается по одному проекту в Юго-Восточном округе (ЮВО) - мкр. Ж района Люблино и в Южном округе (ЮАО)– мкр. 3 "Загорье". Два проекта представили на рассмотрение жителей Восточного округа (ВАО) – это мкр 36-28 района Восточное Измайлово и Сиреневый бульвар, владение 4, район Измайлово.

Публичные слушания прошли уже два этапа и показали большую заинтересованность жителей. Людей интересуют вопросы озеленения, парковки, социальных объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также сроки переезда.

"Сейчас началась стадия сбора замечаний. В течение семи дней мы будем собирать замечания и предложения от жителей этих районов по проектам планировки, необходимые для программы реновации", - сказала Юлиана Княжевская.

Те, кто не успел попасть на слушания, могут прийти в "Дом на Брестской" и получить всю необходимую информацию, добавила она.

Столичная программа реновации жилья была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 5 тысяч домов, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города. Самим участникам программы гарантируется получение жилья после реновации именно в своем районе. Всего в 2019 году планируется представить 89 проектов планировок и переселить свыше 12 тысяч человек.