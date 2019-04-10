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Сенаторы одобрили закон о запрете хостелов с 1 октября

10 апреля 2019 г. 1101
фото: shutterstock.com

Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в многоквартирных домах с  1 октября 2019 года в редакции согласительной комиссии.

Закон должен вступить в силу 1 октября 2019 года. Для предпринимателей будет установлен переходный период, в течение которого они смогут трансформировать свою деятельность для того, чтобы она не нарушала новые требования, передает РИА Новости.

Ранее предлагалось, запретить хостелы в жилых домах с 1 июля. Закон был принят в начале марта Госдумой, но позднее Совет Федерации отклонил его. Сенаторы заявили, что необходимо пересмотреть срок вступления закона в силу, в первоначальном варианте он не дает владельцам хостелов времени на закрытие бизнеса.

В четверг – 4 апреля депутаты на пленарном заседании Госдумы одобрили  этот вариант, а 10 апреля положительное решение вынесли сенаторы на пленарном заседании СФ.

Сам закон запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения. Оказывать гостиничные услуги можно будет только после перевода жилого помещения в нежилое. Помимо этого, помещение необходимо оснастить соответствующим оборудованием: звукоизоляцией номеров, противопожарными средствами, охранной сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

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