Серьезный стимул: ценам на жилье предсказали рост после запуска МЦД

Открытие новых станций МЦД в Подмосковье приведет к удорожанию арендного жилья вблизи новых транспортных объектов. В Новой Москве квартиры уже стали дороже на треть.

Транспортная доступность и наличие метро по-прежнему решают на рынке жилья. Близость новостройки к станции метро делает ее гораздо привлекательнее как с точки зрения покупки квартиры в таком доме, так и аренды.

По данным аналитиков ИНКОМ-Недвижимость, открытие новых станций метро Московских центральных диаметров (МЦД) и метро в Московской области может спровоцировать подорожание арендного жилья на 10-15%.

Сами эксперты в последнее время отмечают увеличение предложения жилья на подмосковном рынке аренды: за год рост составил примерно 12%. Это связано с тем, что часть купленных квартир в Подмосковье переходит на рынок найма. Сейчас около 15% квартир в Подмосковье сдаются в новостройках. Больше всего квартир в аренду предлагается в районе Химок и Балашихи.

Многие арендаторы квартир выбирают Подмосковье из-за возможности сэкономить на аренде. Как правило, снимать квартиры в области дешевле примерно на треть, чем в Москве.

Те, кто выбирает найм жилья в Подмосковье, особенно на удаленных от столицы территориях, может существенно сэкономить либо расширить метраж – снять, например, просторную трешку по цене однушки в Москве, говорит замдиректора Департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова. По ее словам, минимальные и максимальные арендные ставки в лидирующем по объему предложения Люберецком районе варьируются в диапазоне от 18 до 55 тыс рублей в месяц.

При этом, арендные ставки московского жилья у МКАД и в соседних городах и районах сопоставимы с подмосковными благодаря транспортной доступности. Повысить цены на аренду квартир может запуск МЦД. По подсчетам аналитиков, улучшение транспортной доступности прилегающих к МЦД районов может повысить цены аренды жилья в них примерно на 10-15%. Также после открытия новых станций метро на восточном направлении Московской области мы ожидаем усиления спроса со стороны арендаторов квартир, говорит Оксана Полякова.

Если говорить в целом, то арендодатели в столичном регионе теряют 10-15% от стоимости найма в случае, если объект находится в отдаленном районе, и добираться до метро приходится на транспорте.



"При улучшении транспортной ситуации (открытии в шаговой доступности станции метро) данный минус автоматически нивелируется – ликвидность объектов повышается, спрос на них растет, и, соответственно стоимость увеличивается на те же 10-15%", - поясняет замдиректора департамента аренды квартир.

Пока эксперты подсчитывают возможный эффект от запуска МЦД на арендном рынке, новые станции метро уже оказали влияние на рынок новостроек, серьезно подтолкнув цены вверх.

Так, например, с появлением метро в Новой Москве цены взлетели на 30-40%. Об этом недавно рассказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Вообще, с ценой происходят интересные вещи. Вот мы сегодня говорим о том, что может повлиять на цену на рынке недвижимости - у нас в Новой Москве в районе "Саларьево", чуть дальше, цена кв м была около 100 тыс рублей. Сегодня, когда туда пришло метро, стоимость квадратного метра уже 130-140 тысрублей", - сказал Владимир Жидкин.

Недавно в Москве открылись четыре станции новых станции Некрасовской линии метро - "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". По словам первого замруководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, участок Сокольнической линии от станции "Филатов луг" до станции "Коммунарка" откроется уже в конце июня.

Цены на квартиры обычно начинают повышаться еще задолго до открытия новых станций, застройщик уже закладывает премию за метро в цену кв м. Однако, повышение цен происходит и после запуска новых линий метро. Так, например, в жилых комплексах, расположенных возле станций метро, открывшихся в конце августа 2018 года, цены увеличились через месяц после запуска: от 2,7% (в ЖК "Рассказово" застройщик заложил в цену премию за близость к метро еще до открытия станции) до 9% (ЖК "Переделкино Ближнее"), отмечает директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. В годовом выражении рост составил еще больше - 9-21%.

Что касается покупательской активности, то ее основной всплеск, по словам эксперта, наблюдается в период анонсирования строительства новых станций метро. Так, например, после запуска участка от Раменок до Рассказовки всплеска спроса не наблюдалось.

В ближайшее время должен произойти запуск еще одного участка красной ветки от станции "Филатов Луг" до "Коммунарки". Его открытие улучшит транспортную доступность многих ЖК таких как: "Филатов Луг", "Испанские кварталы", "Дубровка" (сдан, в продаже остатки), "Москвичка" (расположен ближе всех в станции метро), "Новая Звезда", "Аквилон Парк" (продажи начались во 2 кв. 2019), "Москва А101", "Скандинавия" и "Южное Бунино".

"Стоимость квартир может увеличиться в среднем на 6% в течение месяца после открытия, но по отдельным проектам рост может быть и выше", - не исключает Роман Родионцев.

Запуск участка метро до Коммунарки поспособствует заметному росту привлекательности квартир под аренду, добавляет управляющий директор компании «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова. Это обусловлено тем, что данная территория, несмотря на фактическую близость к Москве, отличается довольно проблемной транспортной доступностью.

Как правило, повышение стоимости аренды происходит уже на фоне будет не таким большим – в пределах 10%, в редких случаях до 20%, если предложение отличается высокими потребительскими характеристиками, говорит Мария Жукова.

А вот запуск в МЦД способен дать серьезный стимул для развития всего рынка недвижимости московского региона, а также простимулирует повышение цен в Московской области, уверен директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet. Например, после открытия станций метро в Реутове цены выросли в среднем на 15%. Наиболее ощутимый эффект будет в тех районах, в которых основным видом транспорта на текущий момент являются электрички.

Масштабный проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" запустят в конце 2019 и в начале 2020 года. Также планируется запуск МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного.

МЦД будут представлять собой сеть маршрутов городского железнодорожного транспорта, которые свяжут между собой радиальные направления железной дороги и, по сути, образуют линии наземного метро.Так, по данным столичного стройкомплекса, 403 тыс жителей Лобни, Одинцово, Долгопрудного смогут воспользоваться новой линией. Сам диаметр на четверть разгрузит центральные вокзалы. Почти полмиллиона жителей Подольска, Красногорска смогут воспользоваться МЦД-2, который также снизит на треть нагрузку на вокзалы. Благодаря появлению МЦД-3 (запланировано на начало 2022 г) жители Химок смогут за пять минут добраться до новой станции МЦД Ховрино-2, с которой можно будет пересесть на метро.