"Шапито", "Вавилон" и "Дерзкий": дачники подбирают необычные названия для своих поселков

Специалисты составили рейтинг необычных названий садовых товариществ в России. Дачники не ленятся придумать для своего СНТ что-то поинтереснее.

Аналитики портала SNT.online, которые и проводили исследования, выделили ряд нестандартных наименований: "Синий помидор", "Уж и еж", "Шапито", "Гаишник", "Веселый поселок".

Часто дачники обращаются с любимым книжным героям – существуют поселки "Чиполлино" и "Буратино". Кто-то делает упор на ЗОЖ: "За витамины", "За здоровый быт". Ряд поселков позаимствовали названия у стран, городов (в том числе уже несуществующих) и континентов: "Каир", "Вавилон", "Венеция", "Индия", "Венеция".

Некоторые, придумывая названия, отразили свою жизненную позицию – так появились СНТ "Дерзкий", "Оптимист", "Искатель", "Оригинал", "Эрудит".

Самым популярным названием для садовых товариществ стала "Дружба" – насчиталось 267 таких СНТ-тезок. Второе по популярности название "Березка", на третьем месте "Надежда", Также к популярным можно отнести "Рассвет", "Радуга", "Лесное", "Мечта", "Строитель", "Заряд".