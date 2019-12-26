Top.Mail.Ru
ГлавнаяГород"Шапито", "Вавилон" и "Дерзкий": дачники подбирают необычные названия для своих поселков

"Шапито", "Вавилон" и "Дерзкий": дачники подбирают необычные названия для своих поселков

26 декабря 2019 г. 161
Фото: © shutterstock.com

Специалисты составили рейтинг необычных названий садовых товариществ в России. Дачники не ленятся придумать для своего СНТ что-то поинтереснее.

Аналитики портала SNT.online, которые и проводили исследования, выделили ряд нестандартных наименований: "Синий помидор", "Уж и еж", "Шапито", "Гаишник", "Веселый поселок".

Часто дачники обращаются с любимым книжным героям – существуют поселки "Чиполлино" и "Буратино". Кто-то делает упор на ЗОЖ: "За витамины", "За здоровый быт". Ряд поселков позаимствовали названия у стран, городов (в том числе уже несуществующих) и континентов: "Каир", "Вавилон", "Венеция", "Индия", "Венеция".

Некоторые, придумывая названия, отразили свою жизненную позицию – так появились СНТ "Дерзкий", "Оптимист", "Искатель", "Оригинал", "Эрудит".  

Самым популярным названием для садовых товариществ стала "Дружба" – насчиталось 267 таких СНТ-тезок. Второе по популярности название "Березка", на третьем месте "Надежда", Также к популярным можно отнести "Рассвет", "Радуга", "Лесное", "Мечта", "Строитель", "Заряд".

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>