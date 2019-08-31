Широка страна моя родная: что мы знаем про внутренний туризм в России

Наша страна охватывает множество часовых поясов, природно-климатических зон, богата и историей, и культурой. Она обладает огромным потенциалом не только для привлечения международных туристов, но и для удержания интереса граждан страны внутри.

Стимулирование роста внутреннего туризма натыкается на несколько ключевых проблем, которые в разной степени решаются по всей стране пока не очень высокими темпами.О том, как развивается внутренний туризм в России и с какими проблемами приходится сталкиваться, рассказывает Елена Лысенкова, генеральный директор Hospitality Income Consulting.

За культурой, едой и отдыхом

Глобализация выбора туристами типа, формата и места путешествия привела к тому, что российский внутренний туризм стал конкурировать на международной арене. Уникальное торговое предложение страны и её регионов должно однозначно и успешно поддерживать желание жителя к поездке внутри границ. И это не только исторические факты, кремли и церкви, о которых с малых лет мы слышали в школе.

Это еще и удобство, транспортная доступность, наличие развлечений в течение всех сезонов, разнообразие типов отдыха для всей группы туристов, сбалансированность предложений, гастрономическое разнообразие и так далее. В общем, все то, что позволит получить уникальный опыт путешествия в дополнение к основным достопримечательностям. Все это — за адекватные деньги.

Хотим дешевле!

Тут стоит отметить, что стереотип российского путешественника заключается в том, что все ожидают получить идентичный международному предложению продукт по уровню, насыщенности и качеству, но за меньшие деньги. В то же время, экономического обоснования для того чтобы, например, проживание в отеле 3 звезды за границей и в России стоило по-разному, нет. Структура расходов и их уровень в конкурентных регионах находятся на идентичном уровне.

Еще одной проблемой отрасли являются налоговые обременения, в первую очередь связанные с расходами на персонал. Не секрет, что именно гостинично-ресторанная и туристическая индустрии являются самыми человекоемкими. Так расходы на персонал занимают от 30 до 60% от оборота предприятий. Налоговые платежи в размере 43% (НДФЛ, пенсионное страхование, соц. и мед. страхование) приводят к тому, что за каждую горничную с зарплатой 20.000 руб. еще почти 9.000 руб. предприятие оплатит государству.

Это приводит к нескольким ключевым проблемам. Например, низкому уровню оплаты труда в отрасли. Горничные в разных отелях страны получают от 9.000 до 25.000 руб., убирая по 10-15 номеров в сутки, что сказывается на качестве услуги и мотивации работы в отрасли.

Информационный вакуум

Другим ограничением развития отрасли является продвижение регионов внутри страны. На текущий момент достаточно много инфраструктуры: отелей, музеев, ресторанов, развлечений и дорог к ним появляется. Но туристы просто не знают о них.

Например, знаете ли вы, что наше мертвое море находится в оренбургской степи. Билет из столицы обойдется всего 3,5 тыс. рублей, и дорога займет 2 часа полетного времени. А эффект для тела и организма абсолютно идентичный мертвому морю в Израиле или Иордании.

Или, например, об уникальном горном парке в Карелии – Рускеала, который удобно доступен для жителей Санкт-Петербурга, ведь расположен около карельского города Сортовала, поездка до которого будет отдельным туристическим событием. Ведь именно там ходит еще один ретропоезд, билет на «ласточку» до Сортовалы обойдется всего 200 руб., а маршрут до парка на ретропоезде – 350 руб. Этот список доступных, красивых, интересных мест можно продолжать и продолжать.

Инфраструктура растет

Развитие инфраструктуры идет полным ходом, строительство отелей, ресторанов, аквапарков, горнолыжных курортов, музеев, реновации центров городов и создание пешеходных пространств, а как активно формируется программа мероприятий в этих пространствах (фестивали, концерты, арт, выставки, конкурсы и прочее). Но тут время является главной проблемой, ведь для реализации хорошей идеи и её полного запуска нужно от 4 до 6-7 лет. Многие из городов и направлений только начали этот путь.

Сейчас многие говорят о развитии Москвы или Сочи. Но стоит напомнить, что с зимней олимпиады в Сочи в 2014 году прошло уже почти 6 лет. Обновление Москвы началось с 2010 года. Поэтому только терпение и время дадут нам, как внутренним туристам, возможность увидеть все элементы созданных или преобразованных курортов, завершенных отелей, новых точек притяжения.

Тихо, спокойно и недорого

Безопасность все же остается важным фактором поездки. Безусловно, в своей стране мы чувствуем себя в большей безопасности, чем за рубежом. Но до сих пор у нас есть территории, где манит невероятная красота мест, но ограничивает желание поездки предубеждение о небезопасности такого маршрута.

Цена поездки и сложность транспортных развязок оказывают ключевое влияние на текущий момент на выбор места отдыха. Так, в последние годы виден рост автомобильных поездок на отдых. Это связано с тем, что перелет на четырех членов семьи обходится в несколько раз дороже поездки на собственном автомобиле на идентичное расстояние. Или есть удаленные места, где самолет – это единственно возможный транспорт, а цена такой поездки на одного члена семьи стремится к 30-40 тыс. рублей. При этом дорога, ограниченная маршрутной авиасетью, пролегает через Москву в 60% случаев, что удлиняет время и делает поездку более сложной по сравнению с прямым перелетом.

Перспектив у внутреннего туризма много. И это не только развитие инфраструктуры отдыха и популяризация маршрутов, но и рост количества поездок на короткие выходные, создание новых центров притяжения и интереса вокруг городов проживания. Отдельным направлением является развитие природных парков, национальных парков нашей страны. Одновременно происходит обновление и создание новых санаторно-курортных комплексов. А сколько появляется молодежных центров притяжения и зон активного отдыха в любой сезон, что не хватит выходных в году, чтобы всем насладиться.