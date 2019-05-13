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Шведы построили гостиницу для насекомых

13 мая 2019 г. 1176
Фото: © shutterstock.com

В шведском городе Мальме на фасаде одного из жилых домов устроили отель для насекомых.

В специальном сооружении могут поселиться медоносы или враги садовых вредителей, сообщает телеканал SVT. Площадь отеля – 20 квадратных метров, а "номерной фонд" – 400 номеров.

На втором этаже расположена "столовая" с цветами, под которыми, на первом этаже растут пряные травы. Создатели отеля рассчитывают, что насекомые помогут в опылении.

При обустройстве отеля использовались бамбук, шерсть, тростник, кирпич и солома. Отель также выполняет еще и декоративную функцию, придавая дому оригинальный вид.

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