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Силиконовая долина превращает Сан-Франциско в город бомжей и наркоманов

3 июля 2019 г. 1035
Фото: © shutterstock.com

Близкое соседство с Силиконовой долиной привело Сан-Франциско к бурному экономическому росту. При этом город захлестнула волна наркоманов и бездомных.

Благодаря тому, что в городе предпочитают селиться сотрудники высокотехнологичных компаний с высокими зарплатами, цены на недвижимость в Сан-Франциско резко подскочили. И речь идет не только о продаже жилья, но и об аренде: средняя ставка  съемного жилья в городе составляет 3,7 тысячи долларов в месяц – за эти деньги можно снять квартиру с одной спальней, пишет The Guardian.

Все больше людей не могут позволить себе собственное жилье. За последние два года, по данным издания, число бездомных в Сан-Франциско выросло на 17%. Вместе с этим растет количество жалоб на наркоманов, преступников и грязь на улицах.

Жители волновались, что город станет спальным районом для Силиконовой долины, но ситуация развилась иным путем: Сан-Франциско стал зоной конкуренции для IT-гигантов за офисные помещения.  Последствиями этого стали рост расходов на недвижимость, переселение чернокожих и латиноамериканских семей (как наиболее финансово уязвимых) в дешевые районы, рост числа бездомных.

Ситуацией недовольны и сами сотрудники компаний – проживание в городе стало дорогим даже для них, получающих зарплаты в сотни тысяч долларов. Люди уверены: город разрушают не бедные, а богачи, которых в переизбытке.

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