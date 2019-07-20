Синие контейнеры и вторичная переработка: Москва переходит к раздельному сбору мусора

Компании по переработке вторсырья говорят о своей готовности к раздельному сбору.

Подготовка к раздельному сбору мусора в Москве уже началась. Первые синие брендированные контейнеры уже можно видеть в городе. На днях руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев встретился с представителями компаний-операторов, которые занимаются сбором и переработкой вторсырья, вывозом мусора.

"Основная задача нашей встречи – это познакомить средних и мелких компаний-операторов, которые работают в городе, с предприятиями отрасли, занимающихся переработкой, и в том числе – утилизацией отходов. Это первая наша встреча – подобные и другие мероприятия будут проводиться на регулярной основе", - заявил Александр Соловьев, чьи слова приводит пресс-служба.

Мероприятие собрало около сотни представителей различных компаний, главная тема – вопросы раздельного сбора мусора. Это организация сбора и доставки раздельно собранного мусора, условия приема вторсырья на переработку. По итогам встречи представители большинства московских и региональных специализированных компаний выразили готовность принимать от компаний – операторов накопленное вторсырье для его вторичного использования. Префектуры в свою очередь должны провести информационную кампанию среди жителей и предпринимателей по поводу раздельного сбора мусора.

"Программа уже началась - первые синие брендированные контейнеры уже можно видеть в городе. Это очень важная работа: наша задача в кратчайшие сроки организовать должную инфраструктуру на всех площадках накопления отходов в жилом секторе и рядом с объектами социальной сферы", - отметил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

По его словам, через пару-тройку лет город должен добиться решения главной задачи – снижения объемов захораниваемого мусора на полигонах.

В конце июня стало известно, что Москва досрочно переходить на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года. До конца года всего городские дворы оборудуют контейнерные площадки с отдельной емкостью для накопления пластика, стекла, бумаги, картона и металла. Также систему раздельного мусора внедрят в социальных учреждениях.