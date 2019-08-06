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Синий и серый: как будет работать система раздельного сбора мусора в Москве

6 августа 2019 г. 285
Фото: © shutterstock.com

Москва планирует досрочно перейти на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года. На сегодняшний день в столице оборудовано более 5 тысяч площадок для двухконтейнерной системы сбора отходов.

В Москве появится два вида контейнеров. Синие предназначены для сбора стекла, пластика, металла и бумаги. Серые - для пищевых отходов, предметов личной гигиены, одежды, игрушек, рассказал в интервью ТАСС руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Соловьев.

Вывозить мусор будут синие и серые машины, забирающие отходы только из контейнеров соответствующего цвета, добавил он.

Чтобы информировать жителей, как правильно использовать контейнеры,  будет работать колл-центр, в городских округах создадут информационные центры, а рядом с мусорными площадками установят информационные щиты.

"Мы считаем, что это поможет объяснить людям необходимость внедрения такой системы, каждый житель столицы должен понимать, что пакет с мусором не испаряется и не исчезает, оказавшись за пределами квартиры", - подчеркнул Соловьев.

Он отметил, что все больше москвичей и жителей других городов страны "приходят к пониманию о необходимости сортировать отходы".  

При этом мусоропроводы, которые имеются во многих многоэтажках, заваривать не будут.  "Мне кажется, ментальность человека такова: если людям что-то запрещают, они начинают делать все наоборот", - пояснил чиновник.

Штрафовать за выброс несортированного мусора тоже не будут – это негативные меры стимулирования населения, к которым столичные власти прибегать пока не хотят.

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