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"Синий зуб" достраивать не будут - реконструкцию известного долгостроя отложили

15 октября 2019 г. 639
Фото: © Global Look Press

Столичный долгострой "Зенит", известный как "Синий зуб" ремонтировать не будут – реконструкцию снова отложили. На аукцион не было подано ни одной заявки.

Проблемный бизнес-центр расположен в районе станции метро "Юго-Западная" и является одним из самых известных долгостроев в Москве.

Аукцион по поиску подрядчика работ был объявлен в сентябре, начальная цена контракта составляла 9,7 миллиарда рублей, но в результате не было подано ни одной заявки, пишет РБК.

Здание, напоминающее по форме кристалл, начали строить в 1990 году. В 2004-м строительство заморозили из-за проблем с финансированием, в 2017-м стройку решили продолжить. Планировалось, что к 2020 году в бизнес-центре разместят гостиницу и учебно-административную часть. Два контракта на достройку, которые удалось заключить с 2017 года, были в итоге расторгнуты.

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