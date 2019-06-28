Следователи выяснят, почему уральцам самим пришлось ремонтировать мост

В Свердловской области возбуждено уголовное дело о халатности, после того как стало известно о ремонте моста через реку Каква, который местные жители провели самостоятельно.

Мост начал разрушаться еще в 2017 году после 20 лет службы. Окончательно он разрушился весной 2018 года, отрезав людей от социальной инфраструктуры.

В поселке живет 12 семей, еще около 50 человек приезжают на лето – это дачники.

Дорога через мост не единственная, до другого берега можно добраться в объезд, но времени на этот путь уйдет в три раза больше. В итоге местные жители решили починить его за свой счет, пишет "Российская газета".

В администрации поселка изданию пояснили, что мост находится в муниципальной собственности, но обращений от жителей по поводу ремонта не поступало.

Следственный комитет провел проверку и выяснил, что органы местного самоуправления, зная о ситуации, сложившейся с мостом, не приняли никаких мер по обеспечению жителей безопасной переправой через реку. В итоге после проверки следователи возбудили уголовное дело.