Смотровые площадки и шезлонги: как обустроят набережную в Капотне

Основные работы по благоустройству намерены завершить в этом году.

Спуск к воде с шезлонгами и десять смотровых площадок появятся после благоустройства набережной Москвы-реки в Капотне, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Здесь можно будет отдохнуть на шезлонге и полюбоваться видами Москвы-реки. Уже создан прогулочный променад вдоль берега. Сейчас специалисты монтируют металлический каркас для спуска к воде и трех смотровых площадок. Их сооружают на свайном основании, что позволяет обойтись без земляных работ и не затронуть береговую линию.

фото: mos.ru

"Всего на территории парка вдоль двухкилометровой набережной в Капотне планируется обустроить десять смотровых площадок и один спуск к воде. Он будет выполнен по принципу амфитеатра - это будет конструкция из двух ступенек", - рассказали в столичном департаменте капитального ремонта.

На смотровых площадках сделают архитектурно-художественную подсветку. В парке проложат дорожки и обустроят детские площадки. В будущем здесь высадят деревья и кустарники, а инфраструктуру набережной адаптируют для маломобильных горожан. Основные работы по благоустройству планируют завершить в этом году.