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Снег растаял, но нижегородские коммунальщики объявили о готовности его убрать

3 апреля 2019 г. 186
Фото: Miriam Doerr Martin Frommherz/Shutterstock.com

Жители города уверены, что средства на уборку снега потратили на другие цели.

В городе Кстово на Зеленой улице работники коммунальных служб разместили объявление, в котором просят автовладельцев не парковаться во дворах, так как это будет мешать запланированной уборке снега. Фото объявления появилось в местной группе Вконтакте.

Местные жители возмущены, так как зимой снег качественно не убирался. Сейчас же снег во дворах стаял, поэтому убирать коммунальщикам нечего. Горожане уверены, что объявление размещено для отчетности, а выделенные на благоустройство средства потрачены.

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