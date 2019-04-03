Снег растаял, но нижегородские коммунальщики объявили о готовности его убрать

Жители города уверены, что средства на уборку снега потратили на другие цели.

В городе Кстово на Зеленой улице работники коммунальных служб разместили объявление, в котором просят автовладельцев не парковаться во дворах, так как это будет мешать запланированной уборке снега. Фото объявления появилось в местной группе Вконтакте.

Местные жители возмущены, так как зимой снег качественно не убирался. Сейчас же снег во дворах стаял, поэтому убирать коммунальщикам нечего. Горожане уверены, что объявление размещено для отчетности, а выделенные на благоустройство средства потрачены.