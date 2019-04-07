Снег в Ноябрьске расчистили из-за инвалида-колясочника

На днях в группе Вконтакте Происшествия в Ноябрьске появилась фотография. Местный житель сфотографировал человека, передвигающегося на инвалидной коляске. Из-за снежных завалов женщине пришлось ехать не по тротуару, а по проезжей части. Фото разместили не только в паблике, но и направили мэру города.

Градоначальник отреагировал на сообщение и лично проверил качество уборки на улице Мира. Коммунальные службы утверждали, что снег там убран полностью. В действительности участок был расчищен только после этого инцидента.