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Снег в Ноябрьске расчистили из-за инвалида-колясочника

7 апреля 2019 г. 704
Фото: Johan_Sky/Shutterstock.com

Коммунальные службы утверждали, что последствия снегопадов устранены.

На днях в группе Вконтакте Происшествия в Ноябрьске появилась фотография. Местный житель сфотографировал человека, передвигающегося на инвалидной коляске. Из-за снежных завалов женщине пришлось ехать не по тротуару, а по проезжей части. Фото разместили не только в паблике, но и направили мэру города.

Градоначальник отреагировал на сообщение и лично проверил качество уборки на улице Мира. Коммунальные службы утверждали, что снег там убран полностью. В действительности участок был расчищен только после этого инцидента.

 

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