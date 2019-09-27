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Снесенный дом внесли в список объектов культурного наследия

27 сентября 2019 г. 320
Фото: © shutterstock.com

В Уфе в список объектов культурного наследия внесли дом, который уже успели снести. До этого здание из списка исключили.

Речь идет о здании бывшего Полежаевского пансиона на улице Карла Маркса. В начале года объект лишили статуса памятника, после чего снесли, чтобы на его месте построить новый корпус Верховного суда.

4 сентября был подписан приказ о включении снесенного дома в перечень объектов культурного наследия. 26 сентября документ опубликовали на портале правовой информации. Зачем это было сделано, не известно. Возможно, здание будут восстанавливать с нуля, пишет "Комсомольская правда".

Пансион был построен в 30-х годах XIX века. В разное время в здании размещались комнаты для бедных воспитанников гимназии, богадельня, Пастеровская станция Бактериологического института, а затем и жилые квартиры. 10 лет перед сносом памятник стоял заброшенным.

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