Снос пятиэтажек, строительство ТТК и Москва-Сити: главные проекты эпохи Лужкова

Десятого декабря не стало экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Бывший столичный градоначальник руководил городом с 1992 по 2010 года и был одним из самых известных и харизматичных лидеров того времени. Все помнят кепку Лужкова, сейчас уже легендарную, про которую сам он шутил: "кепка защищает некоторые обнаженные части моего тела".

За почти 20-летний срок своей Лужков реализовал крупнейшие градостроительные проекты. По данным Интерфакс, за это время было построено более 70 млн кв м различной недвижимости. Тогда же сформировался лужковский стиль – одиозный и помпезный. Сам мэр называл его "российской эклектикой". Редакция Вести. Недвижимость собрала главные проекты лужковской эпохи.

Храм Христа Спасителя

Восстановление храма Христа Спасителя можно назвать одним из главных проектов лужковской эпохи. Взорванный большевиками в 1931 году, он был воссоздан при Юрии Лужкове. Проект разработала группа архитекторов под руководством Михаила Посохина и Зураба Церетели. В 1995 году был заложен первый камень, а уже в 2000 полностью восстановлен. Тогда же в храме Христа Спасителя состоялась канонизация расстрелянной семьи последнего русского царя Николая Романова.

Мемориальный комплекс на Поклонной горе

Зимой 1958 года на Поклонной горе был установлен знак "Здесь будет сооружен памятник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов»" Затем был заложен парк Победы. Проектирование и строительство затянулось надолго. Мемориал был открыт 9 мая 1995 года. Комплекс занимает 135 гектаров, на которых расположены Центральный музей Великой Отечественной войны, три храма и монумент Победы. На площади Победы находится обелиск высотой 141,8 метра — по количеству дней войны (1418). Рядом с музеем расположена выставка военной техники. Также в комплекс мемориала включены скульптурные композиции.

Москва-Сити

Небоскребы Москва-Сити, которые сегодня являются визитной карточкой столицы и деловым хабом, были задуманы архитектором Борисом Тхором. Реализация проекта происходила при Юрии Лужкове. За время строительства проект Сити ни раз трансформировался. В 2016 году на территории Москва-Сити было построено двенадцать из двадцати трёх запланированных объектов. Развитие Сити продолжается и сегодня.

Третье транспортное кольцо

Один из масштабных проектов времен Лужкова – строительство Третьего транспортного кольца. Кольцо должно было разгрузить столичные дороги и уменьшить количество пробок. Основные работы начались в 1998 году, круговое движение завершилось уже в 2005 году. Общая протяженность составила 35 км. Кроме того, были построены развязки, эстакады и тоннели.

Реконструкция МКАД

Еще один масштабный транспортный проект – реконструкция Московской кольцевой автодороги, которая была построена в 1962 году. Во время Юрия Лужкова начались работы по ее обновлению и расширению. Дорогу расширили до 50 м с увеличением полос до пяти в каждом направлении. Трассу разделили отбойниками по всей длине и установили новое освещение. Также были переложены все коммуникации, построены свыше 70 мостов и путепроводов, 11 транспортных и коммуникационных тоннелей и почти 50 развязок.

Снос пятиэтажного дома в Москве

В конце 1990-х в столице стартовала программа по сносу старых пятиэтажек. Планировалось снести свыше 1772 старых домов. По данным Интерфакс, к 2017 году в рамках программы были полностью снесены ранние панельные пятиэтажные дома в центре, на юге, юго-востоке, севере Москвы и Зеленограде, к этому времени в списке оставалась лишь 71 старая пятиэтажка.

Манежная площадь и торговый комплекс "Охотный ряд"

Реконструкция Манежной площади – совместный проект Лужкова и скульптора Зураба Церетели. Работы начались в 1991 году и длились семь лет. Под площадью был построен торговый центр "Охотный ряд", купол которого выходил на Манежную площадь. Также был создан каскад фонтанов в Александровском саду и фигурки сказочных героев, которые украсили пространство у "Охотного ряд". Позднее Юрий Лужков рассказывал, что действующий президент США Дональд Трамп, будучи бизнесменом, вел переговоры с московским правительство по поводу инвестиций в "Охотный ряд".

Гостиный двор в Москве

В 1996 году началась реконструкция одного из главных выставочных центров страны – Гостиного двора. Она продлилась пять лет. Изначально планировалось завершить реконструкцию к 850-летию Москвы. После обрушения нескольких арок во время строительства сроки сдвинули и заменили бригаду проектировщиков. В результате реконструкции были надстроены мансардные этажи, которые оборудовали под офисы. В ходе реставрации облик исторического объекта был значительно утрачен. Куполообразная крыша изменила панораму Китай-города, открывающуюся с Большого Москворецкого моста, а галерея утратила вид на собор Василия Блаженного.

Генплан Москвы

Главный градостроительный документ столицы был принят Юрием Лужковым в 2010 году. Он рассчитан до 2025 года. В генплан Москвы включены подробные карты с пояснениями и положения об использовании документа. Строительство ведется в соответствии с генпланом развития города, который является основным документом территориального планирования. Он устанавливает зоны различного назначения - промышленные, сельскохозяйственные, жилые и т д. В нем определены планируемые показатели развития объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, природных и озелененных территорий в каждом районе Москвы.