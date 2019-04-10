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Собянин: Капотня станет крупнейшим объектом благоустройства этого года

10 апреля 2019 г. 389
фото: sobyanin.ru

В первую очередь благоустройство коснется берега Москвы-реки, который планируют превратить "оригинальный природный аттракцион для отдыха и прогулок людей".

Главным объектом благоустройства в столице в рамках программы "Мой район" в этом году станет Капотня, в котором проживает более 32 тысячи москвичей. Там появятся парк, детские и спортивные площадки, парковки, об этом на своем сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Соседство с нефтеперерабатывающим заводом и ТЭЦ наложило свой отпечаток на этот район. Неприятный запах и угольная пыль были постоянным спутником жизни нескольких поколений жителей Капотни. Берег Москвы-реки в Капотне местами заболочен, захламлен валежником и ветровалом. Сложно назвать его приятным местом для прогулок. Но времена меняются. Благодаря реконструкции НПЗ с каждым годом уменьшает вредные выбросы в реку и атмосферу. А ТЭЦ-22 планирует полностью перейти на газ и прекратить использовать уголь", – написал Сергей Собянин.

В первую очередь благоустройство коснется берега Москвы-реки. Там появятся  детские и спортивные площадки, велодорожки, променады, спуски к воде и точки для пикников. Заболоченные места очистят, засадят водолюбивыми растениями, и территория станет оригинальным природным аттракционом для отдыха и прогулок людей.

Помимо этого, большие работы запланированы на улице Капотня, в 1-м Капотнинском проезде и Проектируемом проезде № 5217. Здесь планируют расширить тротуары, а вдоль проезжей части организовать плоскостные парковки, парковочные места и заездные карманы для общественного транспорта. Для пассажиров установят остановки нового образца.

В районе станет больше цветов и зелени, а сама Капотня "качественным пространством для жизни". Проект благоустройства планируют воплотить в жизнь в течение двух лет. В целом благоустройство охватит в нынешнем году 159 парков, бульваров, скверов, пешеходных зон и природных территорий во всех округах Москвы, добавил мэр. 

 

 

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