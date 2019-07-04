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Собянин: массового приезда мигрантов в Москву из-за реновации не будет

4 июля 2019 г. 852
фото: shutterstock.com

Так как строящееся жилье рассчитано на платежеспособность москвичей. 

Программа реновации не станет причиной массового приезда мигрантов в Москву, а сама программа не решит проблему дефицита жилья в столице, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Массового приезда мигрантов под эту программу не будет, потому что жилье, которое мы строим на рынке - достаточно дорогое жилье. Это в первую очередь жилье для москвичей в силу их покупательной способности, потому что она у них более высокая, чем у жителей других регионов", - сказал мэр нтервью телеканалам "Россия 24", "Москва 24" и "Россия 1".

Он отметил, что в реновационных домах кВ м выше на 20-40%, чем в прежних пятиэтажках. Что касается переизбытка жилья на фоне программы, то его, по мнению градоначальника, не будет.

"Переизбытка жилья не будет в силу того, что главная проблема в Москве - недостаток жилья. По обеспеченности жильем столица занимает последнее место среди всех крупнейших мегаполисов мира. Москва отстает от Токио, хотя это до реновации", - пояснил он. Реновация даст небольшой плюс и это хорошо, но избытка точно не будет, добавил Сергей Собянин. 

Столичная программа реновации жилья была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 5 тысяч домов, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города. Самим участникам программы гарантируется получение жилья после реновации именно в своем районе. Всего в 2019 году планируется представить 89 проектов планировок и переселить свыше 12 тысяч человек.

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