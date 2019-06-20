Собянин открыл новый участок Сокольнической линии метро

На новом участке расположены четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Все они – на территории Новой Москвы.

Июнь стал месяцем метро, отметил Собянин. "В прошлом году мы запустили ветку Солнцевского направления. Буквально две недели тому назад запустили метро от Некрасовки. Сегодня запускаем очень важный проект — строительство метро до Коммунарки", -приводит слова мэра "Интерфакс".

В Новой Москве живут более полумиллиона человек, территории становятся огромным активно развивающимся городом.

"Так получилось, что сектор новой Москвы огромной своей частью оказался без тяжелого транспорта, без железных дорог и метро. Мы приняли решение построить даже не одну, а две ветки в этом направлении. Сегодня мы продляем Сокольническую ветку метро до Коммунарки. Это в значительной степени решит проблему", — подчеркнул Собянин, напомнив, что вторым этапом от Большой кольцевой линии (БКЛ) до Коммунарки и Троицка пойдет отдельная линия метро.