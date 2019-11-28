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Собянин: вводить платный въезд в Москве не планируется

28 ноября 2019 г. 559
фото: shutterstock.com

Улучшить транспортную ситуацию в столице помогла платная парковка. Благодаря ей количество автомобилей в центре города снизилось примерно на четверть.

 

Вводить платный въезд в Москву не планируются, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "В Москве платного въезда нет и не планируется", - сказал Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

По его словам, улучшить транспортную ситуацию в столице помогла платная парковка. Благодаря ей количество автомобилей в центре города снизилось примерно на четверть.

Кроме того, платные парковки также выступают мотиватором для горожан пересаживаться на общественный транспорт.

Также мэр пояснил, что цены на платную парковку зависят от востребованности и переполненности того или иного места. Там, где есть свободные места, цены не поднимают, отметил он.

 

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