ГлавнаяГородСоставлен рейтинг мест, которые туристы фотографируют чаще всего

Составлен рейтинг мест, которые туристы фотографируют чаще всего

30 июля 2019 г. 647
Фото: © shutterstock.com

Специалисты оценили фотографии путешественников при помощи технологии компьютерного зрения и составили рейтинг самых популярных с точки зрения фото мест планеты.

Самым популярным объектов стала Эйфелева башня в Париже. На втором месте – сразу две достопримечательности в Риме: Колизей и фонтан Треви.

Собор Саграда Фамилия в Барселоне занял четвертое место, Собор Парижской Богоматери оказался на пятом – не известно, поднимется или опустится он в рейтинге после грандиозного пожара, поразившего весь мир.

На шестом месте – Йенский мост в Париже, на седьмом Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции. Восьмое место у Миланского собора, девятое – у небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, замыкает десятку кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.

В России туристы чаще всего фотографируют Красную площадь и собор Василия Блаженного в Москве, а также Дворцовую площадь и сады Петергофра в Петербурге. На третьем по популярности месте – соборная мечеть Кул-Шариф в Казани, пишет Рамблер.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>