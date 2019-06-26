Составлен список самых популярных у россиян малых городов

Аналитики составили список малых городов России, в которые чаще всего едут туристы в разгар сезона.

В пятерку вошли города с небольшим количеством населения, популярные у самостоятельных туристов, путешествующих в июле и августе.

Самым популярным стал Осташков в Тверской области, второе место у крымского Бахчисарая, на третьем – Олонец в Карелии.

Четвертое место по популярности занял Переславль-Залесский в Ярославкой области, замыкает пятерку Горно-Алтайск.

Наиболее бюджетное проживание для самостоятельных путешественников – в Горном Алтае, дороже всего – на Селигере, говорится в исследовании Tvil.ru.