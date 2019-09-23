Спасти Нью-Йорк: еще один экстремальный аттракцион появился в парке "Остров мечты"

В зоне "Черепашки-ниндзя" тематического парка "Остров Мечты", который скоро должен открыться в Нагатинской пойме, установили экстремальный аттракцион "Молот судьбы", рассказали в пресс-службе парка.

Любители острых ощущений смогут не только получить дозу адреналина, но и погрузиться в атмосферу вселенной Черепашек-ниндзя и спасти Нью-Йорк от коварного Бакстера Стокмана.

"Молот судьбы" − один из самых экстремальных аттракционов в парке. Принцип работы аттракциона заключается в следующем: пассажиры занимают места на круглом посадочном диске спиной друг к другу, после чего диск начинает раскачиваться, словно гигантские качели. Платформа с гостями будет взлетать и переворачивать их вниз головой, достигая максимальной высоты в 15,6 метров. В результате посетители аттракциона сделают почти полный оборот на 240 градусов. Прокатиться на нем смогут одновременно 32 пассажира.

Ожидая очередь на посадку, гости парка смогут погрузиться в мир Черепашек-ниндзя. Проход на аттракцион будет вести через секретную лабораторию доктора Бакстера Стокмана. Здесь с помощью различных изображений, чертежей, графиков и видеоконтента посетители смогут узнать, как создаются вражеские планы. Бакстер Стокман − коварный ученый из вселенной Черепашек-ниндзя, который создал машину для уничтожения Нью-Йорка. Он сумел разрушить часть городского квартала, но вскоре его разоблачили. Бакстер Стокман был вынужден спасаться бегством, оставив свое чудо-изобретение. Теперь гости "Острова Мечты" смогут на нем прокатиться и почувствовать себя участниками этой истории.

"Нью-Йорк очень интересен с точки зрения архитектуры своими кварталами-блоками. По нашей задумке, в одном из них доктор и разместил свое сооружение. Оно будет выглядеть весьма устрашающе: с огромным молотом-диском и вращающимися лезвиями. Бакстеру Стокману удалось разрезать стены квартала на две части, создав чудовищный разлом, в котором и окажутся наши гости", - отметил технический директор тематического парка Иван Шоль.

Сама тематическая зона "Черепашки-ниндзя" будет состоять из трех аттракционов, магазинов и кафе. Юные посетители смогут принять участие в развлечении "Школа ниндзюцу". Монтаж оборудования и тематизацию зоны планируется закончить в октябре.

Ранее портал Вести. Недвижимость об установке всех аттракционов в самой большой тематической зоне "Острова мечты".